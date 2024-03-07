Назван самый популярный у россиянок сериал

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал самым популярным шоу у россиянок. Также в топ просматриваемых среди подписчиц «Кинопоиска» проектов вошли такие сериалы, как «Беспринципные», «Триггер» и «Монастырь», и фильм «По щучьему велению».