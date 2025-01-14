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Бусаргин: в Саратове ликвидировали открытое горение на заводе после атаки БПЛА

Пожарные ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии в Саратове, начавшееся после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил 14 января глава Саратовской области Роман Бусаргин.

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