Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Худяков назвал тройку лучших вратарей: «Мартинес, тер Стеген и Зоммер»

Худяков назвал тройку лучших вратарей: «Мартинес, тер Стеген и Зоммер»

Даниил Худяков назвал тройку лучших на данный момент вратарей в мире. «Если брать в учет чемпионат мира в Катаре, то на первом месте аргентинец Мартинес.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх