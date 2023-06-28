Власти и жители Иркутска ведут войну против горностаевой моли

Иркутск. Иркутская область. Зеленые насаждения Иркутска пострадали от нашествия горностаевой моли. Расплодившиеся вредители оставляют от деревьев обмотанные паутиной голые ветки, улицы выглядят, как декорации из фильма ужасов, передает «МИР 24».
Иркутск. Иркутская область. Зеленые насаждения Иркутска пострадали от нашествия горностаевой моли. Расплодившиеся вредители оставляют от деревьев обмотанные паутиной голые ветки, улицы выглядят, как декорации из фильма ужасов, передает «МИР 24».
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