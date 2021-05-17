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Мастер-класс для будущих чемпионов

Мастер-класс для будущих чемпионов

Пока Екатеринбург плавился от жары, в павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО» царила прохлада. Здесь, на ледовой арене, компания «Ростелеком» совместно с Федерацией фигурного катания России провели мастер-класс для юных спортсменов Свердловской области.

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