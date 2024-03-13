Русофобия Пашиняна вышла боком: Армению готовят к страшному. Москве остаётся наблюдать

Ереван продолжает "вилять хвостом" перед западными партнёрами. Но осознаёт ли Никол Пашинян, чем это может обернуться для экономики?Русофобские действия Армении могут негативно отразиться на её экономическом благополучии.
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