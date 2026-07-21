Россия ударила по портам Одессы

Армия России нанесла удар по портам Одессы. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ. Как указали в ведомстве, российские военные ударили по местам разгрузки и хранения грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одесса.
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