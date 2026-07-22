Саморегулирование рынка цифровых валют: в РФ готовят профобъединение

При поддержке Ассоциации банков России до 1 сентября 2026 года будет создано профессиональное объединение участников рынка цифровых валют — до вступления в силу закона о цифровых валютах и цифровых правах.
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