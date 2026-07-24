В Минэнерго назвали регионы, где налаживается снабжение топливом

В отдельных регионах России отмечается стабилизация ситуации на топливном рынке — растёт число работающих автозаправочных станций, уменьшаются очереди: позитивная динамика зафиксирована в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, на Кубани, в Татарстане, а также в Архангельской и Саратовской областях.
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