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Олимпиада-2020. Гребля. Степанова и Орябинская вышли в финал, Лебедева и Боталова выбыли

Сегодня в Токио на Олимпийских играх-2020 прошли полуфиналы в академической гребле. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Академическая гребля Женщины Двойка распашная без рулевого Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в 1/2 финала (6.

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