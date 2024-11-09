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Калужские новости

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Отряд «ЛизаАлерт» сообщил, сколько людей пропало в Калужской области за месяц

Отряд «ЛизаАлерт» сообщил, сколько людей пропало в Калужской области за месяц

Региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовало отчет о своей работе в октябре 2024 годаРегиональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" опубликовало отчет о своей работе в октябре 2024 года.

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