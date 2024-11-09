Отряд «ЛизаАлерт» сообщил, сколько людей пропало в Калужской области за месяц

Региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовало отчет о своей работе в октябре 2024 годаРегиональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" опубликовало отчет о своей работе в октябре 2024 года.