Скворцов о Евробаскете-2007: «Блатт говорил, что подарит «Феррари» тому, кто верил в нашу победу. Дэвид, пришлите мне мои пол-«Феррари»

Телекомментатор в сериале «Главные победы» вспомнил о триумфе сборной России на Евробаскете-2007. «Дэвид Блатт уже после турнира говорил в интервью, что, вот, найдите мне человека, который верил в нашу победу, я ему подарю «Феррари».