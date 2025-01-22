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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Старая игровая мышь Gigabyte чуть не сожгла дом пользователя Пользователь Reddit п...

Старая игровая мышь Gigabyte чуть не сожгла дом пользователя Пользователь Reddit п...

Старая игровая мышь Gigabyte чуть не сожгла дом пользователяПользователь Reddit поделился шокирующей историей о том, как его игровая мышь Gigabyte M6880X внезапно самовоспламенилась, сгорев практически дотла и оставив обугленное пятно на столе.

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