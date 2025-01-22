Старая игровая мышь Gigabyte чуть не сожгла дом пользователя Пользователь Reddit п...

Старая игровая мышь Gigabyte чуть не сожгла дом пользователяПользователь Reddit поделился шокирующей историей о том, как его игровая мышь Gigabyte M6880X внезапно самовоспламенилась, сгорев практически дотла и оставив обугленное пятно на столе.
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