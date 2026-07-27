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«Россия. Путин. Победа»: как восьмой созыв ГД РФ завершал пятилетку

«Россия. Путин. Победа»: как восьмой созыв ГД РФ завершал пятилетку

Восьмой созыв работал в условиях постоянной чрезвычайной повестки Восьмой созыв Государственной думы начал работу 12 октября 2021 года и 27 июля 2026 года завершает свои полномочия в преддверии выборов, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября.

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