В Москве названы пять финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

На флагманской площадке чемпионата на Чистопрудном бульваре в воскресенье состязались лидеры недели За первые недели чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», который проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве.
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