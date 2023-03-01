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В Нидерландах сотрудник полиции принял птичий помет за шпионский объект

В Нидерландах сотрудник полиции принял птичий помет за шпионский объект

Шпиономания из США и Канады, охотившихся за воздушными шарами и НЛО-разведчиками, докатилась до Старого Света: полицейский из нидерландского города Бокстель заметил, как ему показалось, шар-шпион и решил за ним проследить, передает NL Times.

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