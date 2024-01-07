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Турист из России погиб в результате несчастного случая на Шри-Ланке

Турист из России погиб в результате несчастного случая на Шри-Ланке

Еще девять соотечественников получили ранения.Турист из России погиб в ДТП на Шри-Ланке. 5 января около 21:30 по местному времени туристический автобус, двигавшийся на полной скорости, врезался в грузовик.

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