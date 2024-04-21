Getty Images / Red Bull Content PoolПилот RB Даниэль Риккардо потеряет три позиции на старте Гран При Майами, поскольку он получил штраф за обгон Нико Хюлькенберга в режиме машины безопасности, который не попал в эфир.
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