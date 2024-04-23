Пьяный, без прав, машина в розыске. Стало известно, кто совершил смертельное ДТП в Петрозаводске

Подробности смертельной аварии в Петрозаводске. В МВД Карелии сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла в Петрозаводске поздно вечером 22 апреля на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева.
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