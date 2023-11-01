Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с Днем судебного пристава

ТАСС/Ведомости 1 ноября в России отмечается День судебного пристава. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с профессиональным праздником в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.