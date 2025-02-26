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Лиза Чайкина: как весёлая девчушка стала «рупором Победы»

Лиза Чайкина: как весёлая девчушка стала «рупором Победы»

Она всегда верила в то, что силы врага будут разбиты, и эта вера воодушевляла других.фото: Правительство Тверской областиКогда 16 июня 1963 года в космос полетела первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, то весь мир следил за ней по позывному «Чайка».

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