Конкурс лучших женских проектов стартовал в Карагандинской области

В Карагандинской области с 5 по 20 февраля пройдёт республиканский конкурс женских проектов «АруАна», направленный на поддержку, объединение и продвижение женщин-лидеров, реализующих лучшие идеи и социальные проекты.
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