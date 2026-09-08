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Газета.ру

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Исполнитель Бикбаев заставил жюри засудить Соколовского на известном шоу

Исполнитель Бикбаев заставил жюри засудить Соколовского на известном шоу

Исполнитель Дмитрий Бикбаев признался, что пытался навредить карьере своего коллеги по группе «БиС» Владу Соколовскому.

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