Экс-ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании на вечеринке Пи Дидди

Global Look Press/IMAGO/imageSPACE Лорен Пишотта, бывшая помощница Канье Уэста, обвинила исполнителя в изнасиловании во время вечеринки у рэпера Пи Дидди, сообщает газета The New York Post со ссылкой на жалобу, поданную в Верховный суд Лос-Анджелеса.