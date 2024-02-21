Овечкин впервые в сезоне сделал дубль без шайб в пустые ворота

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Джерси Дэвилз" (6:2) впервые в текущем сезоне оформил дубль, поразив не пустые ворота.
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