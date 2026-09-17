⚡️ Кадры задержания севастопольца, который пытался организовать контрабандные поставки вооружения и военной техники из РФ на Украину Видео: ЦОС ФСБ России / «Звезда» 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.