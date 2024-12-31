Рейс из Омска в Египет сегодня переносили несколько раз - в итоге вылет задержали на 8 часов. В случае еще нескольких переносов у пассажиров есть шанс встретить Новый год в самолете.
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Рейс из Омска в Египет сегодня переносили несколько раз - в итоге вылет задержали на 8 часов. В случае еще нескольких переносов у пассажиров есть шанс встретить Новый год в самолете.