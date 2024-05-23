Панарин обошел Радулова по количеству матчей в плей-офф НХЛ

Артемий Панарин вышел на 33-е место по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян. В ночь на 23 мая в Нью-Йорке прошел первый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз».