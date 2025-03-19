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Авиаэксперт Романов не оценил планы по увеличению нормы полетов

Авиаэксперт Романов не оценил планы по увеличению нормы полетов

Авиаэксперт и бывший пилот Алексей Романов в беседе с «Ридусом» выразил мнение по поводу планов Министерства транспорта России увеличить максимальную норму налета для экипажей самолетов с 80 до 90 часов в месяц.

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