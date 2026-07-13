С белыми волосами и бровями: Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Актриса предстала с выкрашенными в белый цвет волосами и бровями ради роли в новом криминальном сериале «Холод», премьера которого запланирована на 16 июля в онлайн-кинотеатрах.