Болеем за наших 💪 20-23 марта в Волгограде проходит Чемпионат и Первенство южного федерального округа по кикбоксингу.
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Болеем за наших 💪 20-23 марта в Волгограде проходит Чемпионат и Первенство южного федерального округа по кикбоксингу.