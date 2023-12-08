Однажды заезжий мастер фехтования...

Александр Симаков

Речь не о драках, а о дуэлях. Дуэль – это не просто поединок, не просто драка. Дуэль представляет собой определённую процедуру по восстановлению чести и не может быть понята вне самой специфики понятия "честь". Но главное в этой статье - мораль после каждого эпизода. 😀