Однажды в Германии 16-го века заезжий мастер меча вызывал на бой местного булочника. Тот не мог отказаться от поединка из-за своего положения в обществе, вышел на бой и зарубил к еб@@ям заезжего мастера меча.
Однажды заезжий мастер фехтования...
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Драться - вообще , вредное занятие..."Сильный отбивает все удары ; ловкий легко уклоняется от ударов и брошенных камней; На умного , ДИПЛОМАТИЧНОГО никто не нападает , не бросает камней"...
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8 час.
Александр Симаков
Речь не о драках, а о дуэлях. Дуэль – это не просто поединок, не просто драка. Дуэль представляет собой определённую процедуру по восстановлению чести и не может быть понята вне самой специфики понятия "честь". Но главное в этой статье - мораль после каждого эпизода. 😀
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4 час.
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