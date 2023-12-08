Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Хорошие новости! Пусть так и будет!Сделка века. Араб...
  • Игорь Петров
    Только Путин! Остальные в цирк...Иноагент "Левада"...
  • Александр Симаков
    Дело совсем не в том, как поёт Шаман. Дело в том, ЧТО поёт ШАМАН.  Согласитесь, что "Зайка моя,  я твой тазик", "Нату...А может это нам п...

Однажды заезжий мастер фехтования...

Однажды заезжий мастер фехтования...

Однажды в Германии 16-го века заезжий мастер меча вызывал на бой местного булочника. Тот не мог отказаться от поединка из-за своего положения в обществе, вышел на бой и зарубил к еб@@ям заезжего мастера меча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
Драться  -  вообще  ,  вредное  занятие...&quot;Сильный  отбивает  все  удары  ; ловкий  легко   уклоняется  от  ударов  и  брошенных   камней;  На  умного  ,  ДИПЛОМАТИЧНОГО  никто  не  нападает  ,  не  бросает  камней&quot;...
Ответить
8 час.
Александр Симаков
Речь не о драках, а о дуэлях. Дуэль – это не просто поединок, не просто драка. Дуэль представляет собой определённую процедуру по восстановлению чести и не может быть понята вне самой специфики понятия &quot;честь&quot;.  Но главное в этой статье - мораль после каждого эпизода. 😀
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх