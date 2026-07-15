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Габриэль Батистута: «Месси намного превосходит Марадону по цифрам, но если говорить о харизме, зрелищности, у меня есть сомнения. Лео – бомбардир, Диего больше работал на команду»

Бывший форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался о сравнениях Лионеля Месси и Диего Марадоны .

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