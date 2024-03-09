Von Greyerz: тонкое замечание Путина про американский госдолг вывело из себя США

Президент Владимир Путин. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин 3 дня назад 1,8K прочитали Президент РФ Владимир Путин, известный своими колкостями в адрес Запада, вывел из себя США, напомнив про государственный долг страны.
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