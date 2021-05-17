В первом квартале 2021 года "Росгосстрах" увеличил сборы страховой премии на 5,5%

В первом квартале 2021 года "Росгосстрах" увеличил сборы страховой премии на 5,5%

Сборы "Росгосстраха" за первые три месяца 2021 года составили 23,6 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем в первом квартале прошлого года (22,3 млрд рублей).

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