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Царьград

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Кубанские самбисты взяли 3 медали первенства мира в Греции

Кубанские самбисты взяли 3 медали первенства мира в Греции

На первенстве мира по самбо в Греции спортсмены из Краснодарского края завоевали три медали: Никита Коберницкий стал первым в весе до 58 кг, Ярослав Киричай — вторым в категории до 88 кг, а Рафаэль Кеворков занял третье место в весе до 53 кг.

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