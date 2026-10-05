Кубанские самбисты взяли 3 медали первенства мира в Греции

На первенстве мира по самбо в Греции спортсмены из Краснодарского края завоевали три медали: Никита Коберницкий стал первым в весе до 58 кг, Ярослав Киричай — вторым в категории до 88 кг, а Рафаэль Кеворков занял третье место в весе до 53 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВХ Трамп: США продаю...
- "Зеленский проигр...
- Россия расплатитс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым