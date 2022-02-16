Евросоюз не направит официальную миссию для наблюдения за референдумом в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз не собирается направлять наблюдателей в Белоруссию на референдум по внесению изменений в конституцию, который должен пройти 27 февраля, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.