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Евросоюз не направит официальную миссию для наблюдения за референдумом в Белоруссии

Евросоюз не направит официальную миссию для наблюдения за референдумом в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз не собирается направлять наблюдателей в Белоруссию на референдум по внесению изменений в конституцию, который должен пройти 27 февраля, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

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