Варшава не прочь принять участие в грузинском госперевороте

Когда Саломе Зурабишвили во время визита в Польшу заявила, что «Польша всегда стояла на стороне Грузии», это было вызвано не только «исторической сентиментальностью» Источник фото: sputnik-georgia Когда президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Польшу (5–6 декабря) заявила, что «Польша всегда стояла на стороне Грузии — не только в последние 30 лет, но и в течение последних 100 и более лет», это было вызвано не только «исторической сентиментальностью» грузинского политика.