Купаться «в мазуте» или забыть про Анапу: когда откроются главные курорты РФ после ЧП с танкерами

В Анапе после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации мазута. Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что очистить все пляжи от нефтепродуктов возможно будет только к лету 2026 года.
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