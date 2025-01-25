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Купаться «в мазуте» или забыть про Анапу: когда откроются главные курорты РФ после ЧП с танкерами

Купаться «в мазуте» или забыть про Анапу: когда откроются главные курорты РФ после ЧП с танкерами

В Анапе после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации мазута. Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что очистить все пляжи от нефтепродуктов возможно будет только к лету 2026 года.

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