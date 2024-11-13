Мы собрали для вас пять советов, которые помогут превратить ванную комнату в идеальное убежище от осенних холодов

Текстиль Серой осенней ночью горячий душ – это то, что вам нужно. Чтобы сделать спа-процедуры особенно приятными, не забудьте мягкие полотенца, пушистые коврики для ванной и халаты, в которых вы сможете удобно расположиться в кресле и выпить чашку травяного чая.