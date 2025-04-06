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Если бы на месте России в конфликте с Украиной выступали США...

Если бы на месте России в конфликте с Украиной выступали США...

Почему украинцы не сдаются У себя в Телеграм и во многих других местах я часто натыкаюсь на дискуссию: почему украинцы не сдаются.

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