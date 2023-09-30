Спикер США Маккарти: сенат должен прекратить оказывать помощь Украине

РИАМО - 30 сен. Спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти уверен, что сенату США необходимо прекратить оказывать военную и финансовую поддержку Украины, чтобы избежать вынужденной остановки работы правительства, сообщает RT.
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