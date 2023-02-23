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Ветеран ВС США Крапивник: Запад “отфильтровует” поступающую из России информацию

Ветеран, офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник признался, что больше всего ему нравится речь президента России Владимира Путина, поскольку в ней четко определены задачи на ближайшие годы.

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