Ветеран, офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник признался, что больше всего ему нравится речь президента России Владимира Путина, поскольку в ней четко определены задачи на ближайшие годы.
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