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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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После Shadowlands World of Warcraft страдала от исторически высокого оттока игроков, но а...

После Shadowlands World of Warcraft страдала от исторически высокого оттока игроков, но а...

После Shadowlands World of Warcraft страдала от исторически высокого оттока игроков, но аддон Dragonflight все исправилНа прошлой неделе на GDC старший вице-президент и генеральный менеджер франшизы Warcraft Джон Хайт выступил с презентацией, в которой оглянулся на 30 лет существования WarcraftЧитать дальше → источник.

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