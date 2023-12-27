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Несекретные материалы

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  • Людмила Абрамова
    пусть оплачивает и начинает нормальную жизнь с чистого листа..шансы есть всегдаРусский народ про...
  • Борис Виленский
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    Это точно. Эти ребята виртуозно владеют кукри, как казаки шашкой. Некоторые наши спецназовцы тоже предпочитают кукри....Непальские гуркхи...

Украинские ракеты на БПК «Новочеркасск» навели феодосийские ждуны

Украинские ракеты на БПК «Новочеркасск» навели феодосийские ждуны

Целые поколения крымчан воспитаны бандеровскими учителями и священниками Илья Сергеев На фото: обстановка в Феодосии (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Крупнейший город Восточного Крыма пытается преодолеть беду.

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Комментарии
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Леонид Руси
Хохол без лычки что справка без печати. Хохлы любят служить хозяину и господину. Делают это преданно и всегда готовы принести себя в жертву ради барской похвалы...
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