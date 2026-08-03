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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о бонусе за участие на всех «Мастерсах»: «Не уверен, что Джоковича сильно волнуют дополнительные $50 тысяч»

Александр Зверев высказался о введении дополнительных бонусов и санкций за участие и пропуск «Мастерсов».

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