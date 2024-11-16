Шольц рассказал о способе узнать мнение Путина о переговорах по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung назвал разговор с президентом России Владимиром Путиным единственным способом узнать, что думает политик насчет начала переговоров об урегулировании ситуации на Украине.
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