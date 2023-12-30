В конце ноября этого года звездный десант любимейших артистов 70-80-90-х годов высадился в Москве. В рамках фестиваля «Легенды Ретро FM» отечественные и зарубежные артисты исполнили не только свои хиты, но и удивили новым составом.
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