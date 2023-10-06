Замглавы МИД РФ: мир услышал посыл Лаврова на Генассамблее ООН

Международное сообщество услышало и правильно восприняло посыл, который пытался донести глава российского МИД Сергей Лавров во время выступления на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября.
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