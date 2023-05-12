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Глава Госдепа США Блинкен пообещал предоставить Украине дополнительные вооружения в ответ на неоднократные просьбы Зеленского

Глава Госдепа США Блинкен пообещал предоставить Украине дополнительные вооружения в ответ на неоднократные просьбы Зеленского

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные вооружения, необходимые для контрнаступления, многочисленные просьбы Зеленского будут удовлетворены.

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